По заветам «ВКонтакте»: в Telegram тестируют музыкальные статусы

Новую функцию нашли в бета-версии для macOS.

В Telegram тестируют новую функцию — музыкальные статусы. Она позволит транслировать в профиле трек, который вы слушаете. Об этом сообщает Telegram-канал «teleLakel».

Эта возможность, найденная в бета-версии для macOS, сильно напоминает аналогичную функцию из соцсети «ВКонтакте». Если вы слушаете музыку непосредственно в приложении Telegram, композиция, которая сейчас играет, будет отображаться в вашем статусе.

Чтобы другие пользователи увидели музыку, которую вы слушаете, нужно во время воспроизведения нажать на специальную кнопку «Add To Profile» («Добавить в профиль»). После этого выбранный трек появится в вашем профиле, и любой, кто зайдет, сможет его прослушать. Также будут видны все композиции, которые были добавлены в профиль.

На данный момент неизвестно, когда музыкальные статусы станут доступны для всех пользователей и на всех платформах.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

