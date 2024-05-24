Обзор OPPO Reno11 F 5G: водозащита и портретная магия

В наше время, когда рынок смартфонов насчитывает огромное количество вариантов, выбор подходящей модели может показаться настоящей проблемой. Однако, в апреле 2024 года на российском рынке появился новый участник – OPPO Reno11 F. Он обещает привлечь внимание не только своими возможностями в портретной съёмке, но и сочетанием доступной цены и высокого качества.

В обзоре OPPO Reno11 F рассмотрим его ключевые особенности, а также выясним, насколько он соответствует заявленным в рекламе характеристикам.

Характеристики OPPO Reno11 F 5G

Модель: OPPO Reno11 F 5G (CPH2603)

Габариты: 161,6×74,7×7,54 мм, 177 г

Дисплей: 6,7 дюйма, FHD+ (2412×1080), AMOLED, 120 Гц, 394 ppi, 1,07 миллиарда цветов, пиковая яркость 1100 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 7050

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR4x)

Память: 256 ГБ (UFS 3.1)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт

Камеры: основная — 64 Мп, f/1.7, угол обзора 81°; сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, угол обзора 112°; макро — 2 Мп, f/2.4, угол обзора 89°; фронтальная — 32 Мп, f/2.4, угол обзора 90°

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита: IP65

ОС: ColorOS 14.0 (Android 14)

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, LTE, 5G, NFC

Стоимость на момент обзора: 34 999 ₽

Комплектация

OPPO Reno11 F 5G поставляется в светло-серой коробке, на лицевой стороне которой расположились название устройства и цифра «11» на глянцевом фоне. В целом комплект стандартный для современных смартфонов, в него вошли:

Смартфон

Скрепка для извлечения SIM-карты

Зарядное устройство

Кабель USB-C

Защитный чехол

Документация

Кроме того, на экран смартфона уже предварительно наклеена защитная пленка, что является огромным плюсом.

Природный внешний вид

Корпус OPPO Reno11 F выполнен в простом, но привлекательном дизайне. Мне в руки попали обе расцветки — зеленый и голубой. Зеленый цвет задумывался как напоминающий лес, сверкающий под солнечными лучами, в то время как голубой символизирует морскую волну.

Первый цвет — универсальный, но интересный, при слабом освещении он кажется почти черным, а при ярком свете начинает переливаться темно-зеленым градиентом.

Второй — выглядит необычно и красиво благодаря использованию магнитных чернил, создающих узор на задней панели смартфона. Как это выглядит, можно посмотреть ниже:

Оба варианта практически не собирают отпечатков пальцев, что делает их практичными и удобными в использовании.

В левом верхнем углу спинки Reno11 F расположен большой прямоугольный блок камер с вертикальной компоновкой объективов. Устройство получило плоские грани, но при этом удобно лежит в руке, не вызывая дискомфорт.

Что касается кнопок управления, то все они размещены на правой стороне корпуса, слева находится лоток для SIM-карты. На нижнем торце расположены порт USB-C, динамик и микрофон, а на верхнем — ИК-порт.

Несмотря на большой экран и плоские грани, смартфон лёгкий и удобно лежит в руках. Его корпус защищен по стандарту IP65, что позволяет использовать OPPO Reno11 F даже в дождливую погоду, но это мы проверим отдельно.

Плоский AMOLED

OPPO Reno11 F оснащён 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2412×1080 пикселей. Экран защищён стеклом Panda Glass и, как я уже упоминал ранее, «из коробки» покрыт защитной пленкой.

Плоский дисплей практически не имеет рамок и занимает 93,4% от площади передней панели. Он отображает 1,07 миллиарда цветов и покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. Стандартная яркость экрана составляет 500 нит, максимальная — 900 нит, а пиковая — 1100 нит. Этого достаточно для комфортного чтения текста или просмотра фото на улице в солнечную погоду.

Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц с адаптивной регулировкой: при статическом изображении частота снижается до 60 Гц, а при прокрутке или взаимодействии — повышается до 120 Гц. Это делает интерфейс более плавным и уменьшает утомляемость глаз.

Кроме того, имеется функция Always-On Display, отображающая на дисплее информацию, пока смартфон находится в спящем режиме, а также «Режим защиты глаз» для комфортного чтения в темноте.

Что под капотом?

За производительность OPPO Reno11 F отвечает созданный по 6-нм техпроцессу процессор Mediatek Dimensity 7050, который был представлен в мае 2023 года. Чип предназначен для бюджетных устройств среднего класса. «Под капотом» также 8 ГБ оперативной памяти LPDDRX4 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

В тесте AnTuTu смартфон набирает более 550 тысяч баллов, чего хватает для запуска на высоких настройках графики хорошо оптимизированных игр, таких как Call of Duty Mobile. Снизив настройки до средних или низких можно поиграть в стабильных 45 FPS в PUBG или Genshin Impact. При пиковых нагрузках Reno11 F хоть и нагревается, но незначительно, теряя всего 5-10% производительности.

Кроме того, устройство использует технологию Trinity Engine, которая направлена на баланс производительности и энергоэффективности. Она достигается посредством оптимизации работы процессора, оперативной памяти и накопителя.

«Из коробки» смартфон работает на Android 14 с оболочкой ColorOS 14, предлагающей приятный функциональный дизайн. Проблем с реакцией на касания, открытием программ, скроллингом ленты новостей и другими повседневными задачами нет.

Странно, что Reno 11F не оснащен стереодинамиками. Это необычное решение для данной ценовой категории. Но качество звука в целом хорошее. Особенно выделяются функция «Чёткий голос», которая обеспечивает отличное качество звука во время разговоров, а также режим повышенной громкости 300%.

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Без страха перед водой

Как говорилось выше, OPPO Reno11 F защищён по стандарту IP65, что означает защиту корпуса от попадания пыли и прямых струй воды под любым углом.

Кидать его в прорубь я, естественно, не стал, но всё же подверг испытанию водой, хотя и в более спокойных условиях. Несмотря на прямые водные удары и то, что смартфон стоял буквально в луже, он продолжал работать без проблем. После всех условных “спа-процедур” его было достаточно протереть и немного встряхнуть.

Таким образом, OPPO Reno11 F буквально ничего не страшно, что делает его отличным компаньоном для путешествий при любой погоде. Смартфон не придётся прятать в карман под проливным дождем, а если он случайно упадет, скажем, в бассейн, с ним ничего не случится.

Портрет с ИИ

OPPO Reno11 F оснащён четырьмя камерами: фронталка на 32 Мп, основная камера 64 Мп, сверхширокоугольная камера 8 Мп и макрокамера 2 Мп.

На выбор доступно множество настроек камеры.

Основная камера обеспечивает чёткие и контрастные снимки, успешно справляясь с детализацией фасадов зданий, травы и ветвей. В помещении также можно получить качественные фотографии, хотя иногда изображения могут быть слишком светлыми.

Сразу оговорюсь, что все фотографии, сделанные на смартфон, лучше смотреть в оригинале на Яндекс Диске, который доступен по ссылке. Здесь они сжаты для скорости загрузки.

Портретная съёмка доступна как с основного объектива, так и с использованием цифрового зума, с возможностью регулировки размытия фона и применения фильтров.

Портретная съёмка

Одной из фишек является технология Portrait Expert Engine, которая позволяет делать качественные портреты. Используя ИИ, технология оптимизирует тон кожи для точной цветопередачи в различных условиях освещения. Не зря слоганом смартфона является фраза «Эксперт в портретной съемке».

Ширик / 1x / Зум

Широкоугольная камера, как и во многих смартфонах, является слабым местом Reno11 F за счет снижения резкости по краям снимка и посредственного качества в ночное время суток.

Видеозапись поддерживается в разрешении 4K при 30 FPS. При этом такой режим съемки доступен не только на задние камеры, но и на фронталку. Хочется отметить также достойную фокусировку, а также режим усиленной стабилизации, активировать который можно только при записи в 1080р.

Время работы

OPPO Reno11 F получил 67-ватнный адаптер, который заряжает смартфон от 0 до 100% примерно за час. Полной батареи хватит на сутки стандартного использования смартфона (соцсети, звонки, редкие игры и Wi-Fi). Если же плотно засесть за гейминг, то устройство можно разрядить до нуля ориентировочно за 5 часов.

В настройках системы доступны функции для продления жизни батареи, включая опцию, которая ограничивает зарядку до 80%, и умную зарядку. Кроме того, как утверждает сама OPPO, батарея смартфона надежна и сохраняет не менее 80% своей максимальной ёмкости даже после 1600 циклов зарядки.

Итого

OPPO Reno11 F оснащён хорошими камерами с мощными алгоритмами обработки изображений, длительным временем автономной работы, а также поддерживает быструю зарядку. Кроме того, есть защита от воды, что делает его надёжным спутником в различных условиях.

Всё это делает его достойным телефоном по разумной цене. Однако, он старается выделиться на фоне конкурентов, но его средняя производительность не позволяет ему этого полностью достичь. Тем не менее, OPPO Reno11 F является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и функциональный смартфон с отличными камерами, не переплачивая за ненужные функции.

Анатолий Почивалов Плюсы Мощные алгоритмы для обработки фото

Отличный дисплей

Интересный дизайн

Быстрая зарядка

Водозащита

Камеры Недостатки Процессор мог быть лучше

Слабая ночная съёмка