Обзор посудомоечной машины Gorenje GV673C61: назло стереотипам

Для создания идеальных условий на кухне недостаточно только лишь техники для приготовления пищи. Мытьё посуды — не менее трудоёмкое занятие, требующее времени и сил. Чтобы облегчить этот процесс, многие предпочитают приобрести посудомоечную машину.

Одним из таких устройств является посудомоечная машина Gorenje GV673C61, которая и попала ко мне на обзор. Эта модель идеально подойдёт для большой семьи, так как вмещает до 16 комплектов посуды и имеет 7 программ и 7 температурных режимов. Предлагаю более подробно разобраться, что из себя представляет GV673C61 и почему она точно заслуживает вашего внимания.

Характеристики Gorenje GV673C61

Габариты (Ш×В×Г): 598×816×555 мм, 32,5 кг

Конструкция: полностью интегрируемая

Количество корзин: 3

Количество программ: 7

Вместительность: 16 стандартных комплектов посуды

Расход воды: 9,6 л (за год — 2688 л)

Температурные режимы: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C

Мотор: Inverter PowerDrive

Потребление электроэнергии: 0,76 кВтч

Класс энергопотребления: А+++

Уровень шума: 42 дБ (А)

Управление: сенсорное, Wi-Fi

Безопасность: защита от перелива — полный AquaStop

Цена на момент обзора: 59 999 ₽

Комплектация

Посудомоечная машина Gorenje GV673C61 упакована в стандартную коробку, внутри которой:

Посудомоечная машина

Три корзины

Шланги

Гарантийный талон

Подробная инструкция

Комплектация является стандартной для такого рода устройств. Радует, что все необходимые компоненты для нормальной установки и использования машины присутствуют, что исключает необходимость дополнительных покупок, за исключением моющих средств.

Когда всё продумано

Большинство встраиваемых посудомоечных машин на рынке очень похожи друг на друга внешне, и Gorenje GV673C61 не исключение. Это связано с тем, что в процессе установки её боковые и верхняя части скрываются за элементами кухонной мебели, а передняя панель скроется под фасадом.

Габаритные размеры посудомоечной машины составляют 598×816×555 мм, в то время как монтажные размеры — 600×820×555 мм. Gorenje GV673C61, оснащенная специальным слайдерным механизмом дверцы, легко устанавливается в шкафу любого типа, независимо от высоты декоративной панели и типа кухонного цоколя.

В нижней части двери посудомоечной машины установлен специальный светодиодный индикатор, который, даёт знать работает машина или цикл мытья завершён. Как по мне, очень полезная фишка, которая экономит время, достаточно поглядывать на индикатор, а не вслушиваться или открывать посудомойку.

С внутренней стороны дверцы расположен дозатор для моющего средства со сдвигающейся крышкой, позволяющий положить «таблетку» или залить гель.

Внутренние стенки посудомоечной машины выполнены из нержавеющей стали, а внутренняя подсветка позволяет разгружать посуду даже в тёмное время суток. Gorenje GV673C61 оборудована тремя уровнями загрузки:

Нижняя корзина — для основной посуды, кастрюль и сковородок

Верхняя корзина — для стаканов, чашек, мисок, небольших тарелок, блюдец и ножей

Дополнительная корзина — для столовых приборов

Верхнюю корзину можно настроить по высоте с помощью механизма MultiClack, чтобы вместить в посудомоечную машину даже очень большие кастрюли и тарелки. Обе корзины имеют регулируемые держатели, благодаря чему их можно гибко настраивать под размер посуды.

Что касается разбрызгивателей, то тут их пять: два основных коромысла под каждой корзиной, две мощные форсунки в нижней части камеры и дополнительный разбрызгиватель сверху. По словам производителя, верхний модуль улучшает качество мытья до 30%, обеспечивая тщательную очистку всех сторон посуды и столовых приборов.

Таким образом, благодаря трём корзинам посудомоечная машина способна одновременно вымыть до 16 столовых комплектов. Однозначным плюсом для меня также является возможность адаптации внутреннего пространства машины под себя, чтобы загружать посуду различных размеров и форм.

Назло стереотипам

Управление посудомоечной машиной осуществляется с помощью панели, традиционно расположенной на верхнем торце двери. Она включает в себя следующие элементы:

Включение/выключение

Кнопки выбора программы

Remote (Wi-Fi)

Дисплей

Задержка старта

Ускоренная мойка

Сушка TotalDry

Самоочистка

Старт/стоп

Действительно, эта модель посудомоечной машины оснащена Wi-Fi, что позволяет управлять ей удаленно через смартфон или планшет. С помощью приложения ConnectLife (доступно для iOS и Android) можно легко выбирать и запускать программы мойки, а также получать уведомления о завершении процесса прямо на мобильное устройство. Приложение также предоставляет послепродажную поддержку.

Вымыть всё

На выбор представлены семь разнообразных программ мойки, подходящих для различных типов посуды и степени загрязнения. Предварительно выбрана программа «Эко 55°», которая направлена на экономичное мытье посуды.

Относительно универсальной программой является «Авто 45-65°». Она анализирует степень загрязнения посуды и автоматически регулирует расход воды и температуру. Во время первого использования программа самостоятельно настраивается в течение 5 минут. При этом за счёт корректировки длительности и температуры, как отмечает производитель, с ней можно сэкономить до 50% энергии. По моему мнению, это самая оптимальная программа, если среди грязной посуды нет, например, хрупких бокалов.

Ещё одна экономичная программа — «Эко 55°». При её выборе машина моет и ополаскивает посуду при пониженной температуре и с меньшим расходом воды. При этом для сильно загрязненной посуды с большим количеством жира следует использовать программу с более высокой температурой.

Для быстрой мойки посуды можно воспользоваться программой «1 час 65°». Она предназначена для удаления засохших остатков, но не подходит для пригоревшей пищи.

Высокотемпературная программа «Интенсивная 70°» как раз нужна для удаления жира на сильно загрязнённой посуде, включая кастрюли и формы для заyпекания. Если честно, запуская программу в первый раз я не особо надеялся на хороший результат, но каково было моё удивление, когда спустя время достал идеально чистую форму без единой пригаринки.

Машинку оснастили специальным режимом для мытья стеклянной и хрустальной посуды — «Стекло 40°». Эта программа также подходит для мойки только что использовавшегося фарфора без засохших остатков пищи.

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«Гигиена 70°» — идеально подходит для стерилизации, например, для мытья детских бутылочек и разделочных досок. Высокая температура мытья и последующего ополаскивания обеспечивает, по словам производителя, уничтожение 99,9% всех бактерий.

Одна из основных причин, почему меня заинтересовала именно эта посудомоечная машина, — тихая программа. «Ночная 55°» на 2 дБ тише стандартного режима, что делает его идеальным для использования не только в ночное время, но и в маленьких квартирах.

На программах всё не заканчивается, так как Gorenje GV673C61 имеет ряд интересных фишек:

Сушка TotalDry — после завершения мытья дверца посудомоечной машины автоматически откроется, выпустив пар, благодаря чему посуда быстро высохнет

Программа самоочистки — режим позволяет полностью забыть о ручной очистке посудомоечной машины, нужно только раз в месяц его активировать

Полный AquaStop — в случае обнаружения протечки, AquaStop автоматически блокирует подачу воды и активирует откачку остаточной воды, обеспечивая надежную защиту от подтопления

Самоочистка фильтра — система предотвращает засорение фильтра и упрощает его обслуживание

Подключение к горячей воде — машину можно подключить к горячему водоснабжению (до 70°C), что позволит сократить продолжительность программ и снизить потребление электроэнергии

Отсрочка старта — старт программы можно настроить на более удобное время, выбрав задержку до 24 часов

Так, посудомоечная машина Gorenje GV673C61 предлагает широкий спектр программ мойки и функций, которые значительно упрощают и автоматизируют процесс мытья посуды. Остаётся только загружать грязную и разгружать чистую посуду, в то время как машина возьмёт на себя всю остальную работу. Идеально!

Идеальная чистота с первого раза

Любая эксплуатация начинается прежде всего с подключения. С первого взгляда может показаться, что подключать подобные устройство сложно и долго, но, к счастью, это не так. В инструкции, входящей в комплект, все необходимые шаги подключения очень подробно расписаны, поэтому осилить может каждый. Однако, если нет уверенности, то, естественно, лучше довериться специалистам. От себя лишь добавлю, что посудомоечная машина должна быть подключена к розетке с заземлением, это стандартная мера безопасности приборов, работающих с водой.

Кстати, не менее важным является вопрос жёсткости воды в вашем доме. Для эффективной мойки посуды в посудомоечной машине следует использовать мягкую воду, так как жёсткая может оставлять белый налёт на посуде и внутренних поверхностях. Если вода всё-таки жёсткая, то в машине предусмотрен автоматический встроенный смягчитель воды. Согласно инструкции, при жёсткости выше 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9ммоль/л) необходимо добавить соль.

Что ж, преодолев формальности наконец приступаем к непосредственной эксплуатации посудомоечной машины Gorenje GV673C61. Как и при тестировании других устройств, я стараюсь их максимально интегрировать в жизнь, поэтому использовал машину для ежедневной мойки различной посуды, кухонных принадлежностей и столовых приборов. В общем, загружал её тем, что используется в повседневной жизни.

В частности, были как стандартные загрязнения, например, остатки каши и пасты, жирные следы от соусов и жареного мяса, так и пригоревшие остатки пищи, а также засохшие следы от кофе и чая. В большинстве случаев я доверял системе и программе «Авто 45-65°», которая сама подбирала необходимую температуру и количество используемой воды для удаления загрязнений.

Но для удаления жирных и пригоревших остатков пищи на форме для запекания приходилось использовать программу «Интенсивная 70°». Она без труда справлялась с задачей, как и режим «Стекло 40°», благодаря которому на хрупких стаканах и фужерах не осталось ни малейших разводов или пятен.

Эффективность мойки при низких температурах также порадовала, так как даже на экономичной программе «Эко 55°» посуда выходила чистой и блестящей. Но, естественно, загрязнения тогда были несерьёзными. Остальные режимы работают как заявлено и эффективно удаляют любые загрязнения на разных типах посуды.

Для меня особенно ценными оказались функции ночной мойки и сушки. Режим ночной мойки позволил использовать посудомоечную машину в течение ночи, не беспокоясь о шуме, а TotalDry избавила от необходимости вытирать посуду.

Итог

Посудомоечная машина Gorenje GV673C61 точно заслуживает внимания всех, кто ищет надежное, функциональное и удобное в использовании устройство для кухни.

Благодаря широкому спектру программ и возможности одновременно помыть до 16 наборов посуды, эта машина идеально подходит для больших семей или тех, кто часто принимает гостей. Высокий уровень безопасности, обеспечиваемый системой AquaStop, позволяет не беспокоиться о возможных утечках и использовать машину даже в ночное время или при отсутствии кого-то дома.

Как итог, Gorenje GV673C61 берёт на себя мытьё посуды, а высвободившееся время можно потратить на более полезные и интересные вещи.

Посудомоечная машина Gorenje GV673C61 Большая вместимость

Высокий уровень безопасности

Наличие экономичной программы

Встроенный смягчитель воды

Сушка TotalDry Где купить? Подробнее о Gorenje

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