Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на январь 2026

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В январе 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на январь 2026

VRELEASE25 — 100 полихромов;

VOIDHUNTER1230

ZZZ25VOIDHUNTERRISES

ZHAOISFREE

DIALYN1125 — 60 полихромов;

ZZZ24KRAMPUS — 60 полихромов;

ZENLESSGIFT — 50 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу.

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

Откройте страницу для ввода промокодов. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа. Вставьте промокод без лишних символов. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше». Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код. Нажмите «Обменять». Откройте почту и заберите вознаграждение.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!