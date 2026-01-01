Промокоды для Honkai: Star Rail на январь 2026

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия. Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на январь 2026 года, а также рассказываем, как их активировать.
Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Honkai: Star Rail на январь 2026
- 4TJ9UZ7Z36N7 — 50 нефрита
- JS2QEA3SDHFK — 50 нефрита
- OMEGA — 60 нефрита
- CREATIONNYMPH — 60 нефрита
- STARRAILGIFT — 10 000 кредитов, 50 нефрита, 2 путеводитель путешественника, 5 бутылка газировки
- 4TKSX77Y58QK — 20 000 кредитов, 30 нефрита, 3 путеводитель путешественника, 5 конденсированный эфир, 4 утраченные золотые частицы
- 5S6ZHRWTDNJB — 60 нефрита
- IFYOUAREREADINGTHIS — 60 нефрита, 1 топливо
- FAREWELL — 60 нефрита
Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?
Через официальный сайт:
- Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail;
- Войдите в свой аккаунт;
- Выберите сервер и персонажа;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На смартфоне, ПК и PlayStation:
- Войдите в главное меню;
- Выберите «три точки» → Промокод
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
