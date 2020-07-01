ZTE готовит смартфон до 100 долларов

В свете нависших над ZTE санкций со стороны США, компания не спешит заканчивать с созданием новых моделей смартфонов. Так, на днях стало известно, что производитель готовит к выходу сверхбюджетный смартфон ZTE Balde A3v. Этот девайс уже был замечен в базе данных Google Play Console и там он фигурировал под модельным номером Z5157V.

Если верить данным с Google Play Console, то мы имеем дело со смартфоном с диагональю дисплея 1440×720 и плотностью пикселей 320 пикселей на дюйм. В основу работы устройства положен чипсет Helio A22 с тактовой частотой 2.0 ГГц. В активе у пользователя будет всего 2 ГБ ОЗУ. А вот о количестве встроенной памяти информации нет, но по предположениям, это 32 ГБ.

Работает смартфон на предустановленной Android 10. Если верить данным о разрешении и числе пикселей на дюйм, то отсюда вытекает диагональ дисплея – 5 дюймов, что сейчас весьма необычно. Что касается ценника, то он будет не выше 100 долларов. Это стало ясно после того, как появилась цена на модель Blade A3 Prime, который оценен в 99 долларов.