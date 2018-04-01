ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro
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Новости

ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro

Не так давно представители ZTE намекали на скорое появление их нового флагманского смартфона Axon 10s Pro. В сети даже появлялись некоторые утечки, которые пророчили чипсет Snapdragon 865 и корпус, толщиной около 7,9 мм, что явно меньше, чем у большинства современных устройств.

Сегодня же, неожиданно для всех, этот девайс засветился в сети, причем, на официальном сайте. Многие предполагают, что это была ошибка и страница может быть удалена в ближайшем времени, но тем не менее, эту новость уже успели разнести по интернету.

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Итак, Axon 10s Pro – новый флагман компании ZTE. В арсенале будущего владельца окажется дисплей AMOLED с диагональю 6,47 дюймов и разрешением Full HD+. Данных о повышенной частоте дисплея нет. Естественно, в верхней части будет вырез под фронтальную камеру. Работает девайс под управлением чипсета Snapdragon 865.

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Что касается оперативной памяти и встроенной, то существует два варианта: 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ, а также 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Стоит отметить, что оперативная память здесь нового образца – LPDDR5. Основная тройная камера имеет модули разрешением 48, 20 и 8 МП, фронтальная – 20 МП. Также отметим аккумулятор на 4 000 мАч и корпус толщиной всего 7,9 мм.

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