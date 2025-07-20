В 2026 году выйдут тонкие смартфоны с батареей на 10 000 мАч

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в первой половине 2026 года на рынок выйдет смартфон среднего класса с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Причём он не станет тяжёлым «кирпичом», а его толщина корпуса составит около 8,5 мм, что сопоставимо с современными моделями.

Хотя бренд не назван, с высокой вероятностью новинку первой покажет Realme. Ранее компания уже демонстрировала концептуальное устройство с такой батареей и подчёркивала, что речь не идёт об эксперименте. На фоне перехода к кремний-углеродным аккумуляторам реализация столь ёмких батарей в тонких корпусах стала технически возможной.

Для сравнения, Honor X70 с аккумулятором на 8300 мАч имеет толщину всего 8 мм. Таким образом, будущая новинка с 10 000 мАч сможет конкурировать по габаритам с обычными смартфонами, но предложит в разы больший ресурс автономности.

Если тренд окажется успешным, за Realme могут последовать и другие китайские производители. Digital Chat Station ранее точно предсказал спецификации и сроки выхода Redmi K50 и Xiaomi 12, что делает утечку особенно надёжной.