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Samsung останется позади: HUAWEI выпустит новый трифолд Mate XT 2 уже в сентябре

Раскладушка от южнокорейского гиганта ожидается только в октябре.

HUAWEI выпустит новый тройной складной смартфон Mate XT 2 в сентябре, а Samsung свой Galaxy Z TriFold — в октябре. Об этом рассказал известный инсайдер Ice Universe.

Напомним, в сентябре 2024 года как раз дебютировала первая в мире тройная раскладушка HUAWEI Mate XT Ultimate Design. Смартфон получил дисплеи 6,4″, 7,9″ и 10,2″, 16 ГБ оперативной и до 1024 ГБ постоянной памяти, основную 50-мегапиксельную камеру с OIS и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт.

Ранее стало известно, что Mate XT 2 получит сверхпрочное стекло и станет надежнее предшественника. По слухам, в основе устройства будет чип Kirin 9020, как у серии Pura 80.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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