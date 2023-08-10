YouTube вводит запрет на активные ссылки

С 31 августа YouTube введет запрет на активные ссылки в описаниях, комментариях и Shorts — они больше не будут кликабельными при размещении.

Команда YouTube объясняет такое решение мерами по борьбе с распространением спама, мошенничеством и фишингом. В свою очередь, разработчики обещают предоставить создателям контента новый и более безопасный способ работы со ссылками до конца сентября.

Однако, следует заметить, что эти изменения несут определенные недостатки. Активные ссылки имеют важное значение для владельцев YouTube-каналов, поскольку они позволяют направлять зрителей на партнерский контент или другие соцсети.

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