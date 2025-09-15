Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам | The GEEK
close
Новости

Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам

Нейросеть пошагово объясняет даже сложные задачи.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 18:00

В Поиске Яндекса теперь можно задать вопросы Алисе не только по математике и физике, но и по русскому и английскому языкам, химии, биологии и информатике.

Если раньше объяснения по этим предметам были доступны только в чате с Алисой, то теперь нейросеть пошагово разбирает школьные задачи прямо в поиске — даже если готового ответа в интернете нет.

Алиса в Яндексе научилась помогать по 7 школьным предметам

Яндекс отмечает, что качество объяснений выросло на 30% по сравнению с прошлой моделью.

Возможности Алисы в поиске:

  • разбор грамматики и помощь с эссе по русскому и английскому языкам;
  • объяснения по химии, биологии и информатике, включая написание простых программ;
  • подготовка к итоговому сочинению с подсказками по плану и аргументам.

Нейросеть обучена на тысячах примеров упражнений, составленных с участием учителей и редакторов. Пользователи могут оценивать ответы лайками и комментариями — Яндекс будет использовать эти данные для дообучения модели.

id·210565·20250915_1805
Обзор MTB-велосипеда Raskat от Яндекс Фабрики: универсал для города и загородных троп
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями
Яндекс» перезапустил «Интернетометр» с новой технологией замеров скорости
Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России
Яндекс Фабрика вышла на рынок холодильников под брендом Tuvio
Яндекс Фабрика зашла в фитнес: представлена спортивная техника Bodycore
«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду
Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов
Алиса перебивается, колонки поют, звонки без SIM: всё новое в умных устройствах Яндекса
Яндекс начал продажи Станции Лайт 2 без часов

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры