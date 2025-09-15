Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам

В Поиске Яндекса теперь можно задать вопросы Алисе не только по математике и физике, но и по русскому и английскому языкам, химии, биологии и информатике.

Если раньше объяснения по этим предметам были доступны только в чате с Алисой, то теперь нейросеть пошагово разбирает школьные задачи прямо в поиске — даже если готового ответа в интернете нет.

Яндекс отмечает, что качество объяснений выросло на 30% по сравнению с прошлой моделью.

Возможности Алисы в поиске:

разбор грамматики и помощь с эссе по русскому и английскому языкам;

объяснения по химии, биологии и информатике, включая написание простых программ;

подготовка к итоговому сочинению с подсказками по плану и аргументам.

Нейросеть обучена на тысячах примеров упражнений, составленных с участием учителей и редакторов. Пользователи могут оценивать ответы лайками и комментариями — Яндекс будет использовать эти данные для дообучения модели.