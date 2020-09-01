Xiaomi выпустила новые смарт-часы Mi Watch Revolve

Сегодня в Индии представители Xiaomi провели мероприятие, на котором были представлены умные часы – модель Mi Watch Revolve. Данный аппарат выйдет на рынок в одном размере и двух цветовых решениях. Так, размер умного девайса составляет 46 мм, а что касается доступных цветов, то ими значатся Midnight Black и Chrome Silver.

Производитель наделил Xiaomi Mi Watch Revolve AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 точек на дюйм. Максимальная яркость достигает уровня 450 кд/м2. Естественно, что девайс поддерживает функцию Always-On-Display. Из функционала отметим наличие всех возможностей, которые присущи современным умным часам, а это определение частоты сердцебиения, мониторинг уровня стресса, контроль за качеством и продолжительностью сна, а также слежение за показателем VO2 Max.

Есть и функционал в виде поддержки 10 спортивных режимов, обновление погодных условий на экране онлайн, а также наличие дыхательных упражнений. Корпус Mi Watch Revolve является влагозащищенным. Что касается времени автономной работы, то по утверждениям производителя, в активном режиме часы способны продержаться неделю. Если же их использовать в экономно режиме, то автономность достигает двух недель. Что касается ценника, то он составляет 150 долларов, однако первым покупателям часы обойдутся на 15 долларов дешевле.