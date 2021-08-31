Xbox Series S вернулась. Консоль можно купить официально в России

Российские ритейлеры начали продавать игровую консоль Xbox Series S. Сейчас её можно приобрести практически в каждом М.Видео или DNS. Также она доступна у других официальных продавцов.

Регулярный дефицит консолей нового поколения от Sony и Microsoft, спровоцировал огромный спрос на рынке. Перекупщики делают на этом прибыльный бизнес, а пользователям приходится переплачивать в два или три раза от рекомендованной стоимости.

При оформлении заказа на Xbox Series S, консоль можно будет забрать в первых числах сентября.