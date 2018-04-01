ВКонтакте объявил даты VK Fest 2020
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Новости

ВКонтакте объявил даты VK Fest 2020

ВКонтакте и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдёт 18 и 19 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Открытая продажа билетов стартует 24 декабря, но подписчики сообщества фестиваля смогут купить билеты немного раньше — предпродажа начнётся 23 декабря.

Одним из нововведений фестиваля станет масштабный Лекторий — территория и количество звёздных спикеров увеличатся, потому что на пятом фестивале зона пользовалась большим успехом. Тогда хедлайнерами стали журналист Леонид Парфёнов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2020 будет постепенно анонсироваться в официальном сообществе фестиваля.

В этом году VK Fest посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).

Территория фестиваля сравнима по площади с 50 футбольными полями. На ней размещаются больше 350 интерактивных площадок, которые организовывают известные сообщества ВКонтакте, популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр.

Также на мероприятии традиционно будут выступать большое количество артистов и блогеров.

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Елизавета Панявина

Елизавета Панявина

Люблю милые гаджеты и женские сериалы. Но про последние писать не разрешили.
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