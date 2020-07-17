Vivo запатентовала смартфон похожий на Nokia 3250

В прошлом, до прихода Apple на рынок смартфонов, моду на мобильные телефоны задавала финская Nokia. Устройства бренда были на любой вкус, цвет и кошелёк, достаточно вспомнить знаменитую N-серию.

Сегодня каждый производитель старается сделать что-то особенное и как-то выделиться среди остальных. Например, компания Vivo была замечена с патентом на смартфон у которого вращается нижняя часть на 180 градусов. Нечто похожее было у легендарных Nokia 3250 и Nokia 5700.

Патент демонстрирует смартфон с безрамочным дисплеем и основной тройной камерой. Но его особенностью именно в поворотной нижней части, которая по всей видимости будет выполнять роль второго дисплея.

Пока компания ничего не рассказывает про подобный смартфон, а его анонс навряд ли состоится в ближайшее время.