Vivo запатентовала смартфон похожий на Nokia 3250
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Новости

Vivo запатентовала смартфон похожий на Nokia 3250

В прошлом, до прихода Apple на рынок смартфонов, моду на мобильные телефоны задавала финская Nokia. Устройства бренда были на любой вкус, цвет и кошелёк, достаточно вспомнить знаменитую N-серию.

Сегодня каждый производитель старается сделать что-то особенное и как-то выделиться среди остальных. Например, компания Vivo была замечена с патентом на смартфон у которого вращается нижняя часть на 180 градусов. Нечто похожее было у легендарных Nokia 3250 и Nokia 5700.

  • Vivo

Патент демонстрирует смартфон с безрамочным дисплеем и основной тройной камерой. Но его особенностью именно в поворотной нижней части, которая по всей видимости будет выполнять роль второго дисплея.

  • Vivo 1

Пока компания ничего не рассказывает про подобный смартфон, а его анонс навряд ли состоится в ближайшее время.

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