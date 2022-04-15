Vivo выпустила лимитированную версию X Note Aerospace с метеоритом внутри

Vivo выпустила лимитированную версию складного смартфона X Note, которая называется Aerospace Edition.

Vivo X Note Aerospace Edition внешних и внутренних отличий от базовой версии не имеет. Зато в комплекте со смартфоном идет тематическая коробка с подвеской, в которой находится фрагмент лунного метеорита с номером NWA11444. Само украшение сделано из закаленного стекла.

Стоимость такого комплекта составляет 7499 юаней — это около $1175. Смартфон будет поставляться в конфигурации 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Он и подвеска поступят в продажу в Китае с 15 апреля.

Vivo X Note — флагманский складной смартфон, который представили 11 апреля. У него мощный процессор Snapdragon 8 Gen1, топовая камера, созданная вместе с Zeiss и дисплей AMOLED E5 с частотой обновления до 120 Гц.

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