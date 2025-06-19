В России заработал Poizon, но это не официальный маркетплейс

Китайский маркетплейс Poizon, как сообщалось ранее, начал работу в России через сайт и приложение. Однако ресурс не является официальным и не связан с оригинальной платформой.

На это указывает несколько фактов:

сайт работает под отдельным доменом и с ограниченным каталогом;

цены на товары выше официальных в среднем на 30%;

«региональный директор Poizon Global» Дмитрий Селихов не является представителем компании;

проект зарегистрирован на стороннюю компанию для обхода санкционных рисков.

Покупателям рекомендуют быть внимательными и перед заказом проверять подлинность площадки и репутацию продавца.

Poizon — китайский маркетплейс, основанный в 2018 году. Площадка специализируется на продаже брендовой одежды и обуви с многоуровневой проверкой подлинности товаров. Оригинальный Poizon управляется компанией Shanghai Shizhuang Information Technology.