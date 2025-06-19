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В России заработал Poizon, но это не официальный маркетплейс

Сайт не связан с оригинальной площадкой, а цены выше официальных.
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Валентин Снежин сегодня в 11:01

Китайский маркетплейс Poizon, как сообщалось ранее, начал работу в России через сайт и приложение. Однако ресурс не является официальным и не связан с оригинальной платформой.

На это указывает несколько фактов:

  • сайт работает под отдельным доменом и с ограниченным каталогом;
  • цены на товары выше официальных в среднем на 30%;
  • «региональный директор Poizon Global» Дмитрий Селихов не является представителем компании;
  • проект зарегистрирован на стороннюю компанию для обхода санкционных рисков.

Покупателям рекомендуют быть внимательными и перед заказом проверять подлинность площадки и репутацию продавца.

Poizon — китайский маркетплейс, основанный в 2018 году. Площадка специализируется на продаже брендовой одежды и обуви с многоуровневой проверкой подлинности товаров. Оригинальный Poizon управляется компанией Shanghai Shizhuang Information Technology.

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Теги: 
Источник:
Shoppers
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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