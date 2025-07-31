Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT

Пользователи заметили, что поисковик Google начал индексировать публичные ссылки на разговоры с ChatGPT. В результате в выдаче появились фрагменты переписок, рабочие документы, куски кода и личные признания, которыми делились с нейросетью.

Сами ссылки были созданы пользователями добровольно, а именно когда хотели поделиться чатом при помощи функции «Общая ссылка». Однако большинство явно не ожидало, что такие материалы станут доступны через поисковики. В ряде случаев речь идёт о конфиденциальной информации, включая откровения для психолога, описание проектов и внутреннюю документацию компаний.

Как это работает: если в строке поиска Google ввести

site:chat.openai.com/share

с нужными ключевыми словами, можно найти тысячи разговоров, доступных без авторизации.

На сайте поддержки OpenAI указано, что ссылки «общедоступны», и пользователи не должны публиковать их, если в содержании есть что-то личное. Однако отдельно о Google и других поисковиках не предупреждается.

Чтобы удалить такие ссылки:

Откройте настройки ChatGPT Перейдите в раздел «Элементы управления данными» Нажмите «Общие ссылки» Удалите лишние или отключите общий доступ

Также важно при создании ссылки не включать параметр «сделать её общедоступной».