В России вырос спрос на альтернативные платежные сервисы после ухода Apple Pay и Google Pay

С растущим спросом на альтернативные платежные сервисы в России, Tinkoff Pay, Mir Pay и Sber Pay становятся все более популярными. Доля онлайн-операций по Tinkoff Pay среди клиентов «Тинькофф Банка» достигла 38,8%, превысив результаты Apple Pay и Google Pay до их прекращения в России. В настоящее время Tinkoff Pay доступен только для клиентов этого банка, но в будущем он будет доступен и для клиентов других банков.

Sber Pay также становится все более популярным. Более 28 миллионов человек используют сервис ежемесячно, а более 80 тысяч площадок принимают платежи через этот метод.

Mir Pay также показывает рост спроса. В 2022 году количество карт, подключенных к системе, выросло в 10 раз, а количество операций увеличилось в 15 раз и достигло 1,2 миллиарда. Крупные эквайреры начали подключать интернет-магазины и приложения к приёму оплаты по Mir Pay в декабре.

Банки также отмечают рост спроса на оплату через технологию Mir Pay в офлайн-магазинах. В ВТБ количество платежей по картам «Мир» с технологией Mir Pay за прошлый год увеличилось в 2,9 раза, до 170 миллионов. В «Новикомбанке» число и объём таких операций в феврале 2023 года выросли более четырёх раз. В «Открытии» в январе к Mir Pay подключились в четыре раза больше клиентов, чем годом ранее. Эти данные свидетельствуют, что альтернативные платежные сервисы становятся более популярными среди пользователей и набирают обороты.