В России стартовали продажи смартфона nubia Z20 с двумя дисплеями

В России появился необычный флагманский смартфон nubia Z20. Устройство обладает двумя AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ (2000×3200 точек) и загнутыми краями.

Основной 6,42-дюймовый дисплей не имеет дополнительных вырезов для камеры и датчиков. Камера с тремя модулями на 48 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп с объективом с трёхкратным зумом и 16 Мп со сверхширокоугольным объективом, расположена на дополнительном 5,1-дюймом дисплеем.

Дополнительный дисплей умеет отображать погоды, время, анимацию, видео и тому подобное. Например, можно включить функцию отображение времени по погодным условиям: будет показываться восход, закат, дождь, дождь и снег.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 855 Plus с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Есть слот для двух сим-карт. Модель оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Два сканера отпечатков пальцев расположены на боковых гранях корпуса, что оценят пользователи (удобно разблокировать левой или правой рукой).

Стоимость nubia Z20 в России составляет 39 990 рублей. В январе в продаже может появится модель с 512 Гб памяти.