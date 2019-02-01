В России начались продажи Galaxy S20+ и наушников Galaxy Buds+ BTS Edition

Samsung объявила о старте продаж в России специальных версий смартфона Galaxy S20+ и наушников Galaxy Buds+ BTS Edition, созданных в сотрудничестве с популярным южнокорейским бойз-бэндом.

Начиная с 15 июля устройства можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также в розничных сетях по рекомендованной цене 84 990 руб. и 16 990 руб. соответственно.

Кроме того, для пользователей S20+ BTS Edition стало доступно приложение XR app, которое позволяет с помощью технологий дополненной реальности сделать фотографию с участниками группы.