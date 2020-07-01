В DiRT 5 будет фоторежим, разделённый экран и десять новых локаций
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Новости

В DiRT 5 будет фоторежим, разделённый экран и десять новых локаций

В сети опубликовали новый трейлер грядущего гоночного симулятора DiRT 5, где рассказали о будущих особенностях игры. Как оказалось, там будет немало нового, а также кое-что вернётся.

Согласно видео, проект получит фоторежим для создания эффектых снимков, формат разделённого экрана для четверых игроков, возможность перекрашивать машины, а также поддержку режима испытаний — джимхана.

Игра будет проходить на десяти новых локациях по всему миру. В числе таковых есть пустынный ландшафт Марокко, экзотическая Бразилия и холмистая Аризона — их показали в трейлере. Помимо этого будут: Непал, остров Рузвельта, Норвегия, Китай, Греция, Италия и Южная Африка.

Другие особенности игры включают изменение погоды и разное время суток. Будут и экстремальные условия: молнии, метели, песчаные бури и прочее. А ещё обещаны разные классы машин — Rock Bouncer и Formula Off-Road, багги, грузовики и внедорожники.

Сама игра выйдет на 9 октября на PC и консолях нынешнего поколения. А позднее появится бесплатное обновление для владельцев PS5, которые ранее купили игру для «четвёрки». Это касается цифровых и физических копий.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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