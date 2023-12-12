Учёные вырастили человеческий мозг с возможностью подключить его к ПК

Группа ученых успешно вырастила уменьшенную версию человеческого мозга, обладающую сходными характеристиками с натуральным органом. Несмотря на его значительно меньший размер, выращенный мозг состоит из нейронов и клеток, а его функциональность оказалась удивительно схожей с человеческим мозгом.

С помощью электродов ученые установили соединение между выращенным органом и персональным компьютером, что позволило ускорить процесс обучения. За короткий промежуток времени мозг научили распознавать голоса и решать сложные математические уравнения – функции, которые сегодня активно разрабатываются в компьютерных нейронных сетях.

Стоит предположить, что в ближайшие десять лет человечество может столкнуться с созданием первых биокомпьютеров. Ученые высказывают уверенность в перспективах данной технологии и её потенциальных применениях в различных областях.