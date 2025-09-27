Ученые создали препарат для выращивания новых зубов | The GEEK
Ученые создали препарат для выращивания новых зубов

Если испытания пройдут успешно, он может стать доступным для всех к 2030 году.

Японские ученые работают над препаратом, способным восстанавливать зубы. Если испытания завершатся удачно, средство может стать доступным для всех к 2030 году, пишет Popular Mechanics.

Сейчас проходят клинические исследования с участием 30 мужчин от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Препарат вводят внутривенно, проверяя его безопасность и эффективность. В будущем он может помочь как людям с врожденным отсутствием зубов, так и тем, кто потерял их из-за болезней или травм.

В основе разработки — антитела USAG-1, которые у животных тормозят рост зубов. Ученые выяснили, что если «отключить» этот белок, запускается процесс формирования новых зубов. Эксперименты на мышах и хорьках дали положительные результаты, теперь их подтверждают и на людях.

«Хотя сегодня не существует метода, который бы обеспечивал полное восстановление зубов, мы уверены: ожидания людей от этой разработки очень высоки»,

— Кацу Такахаси, руководитель стоматологического отделения научно-исследовательского института больницы Китано в Осаке.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
