Ближайшая развитая цивилизация может находиться в 33 000 световых лет от Земли

Но она должна просуществовать не менее 280 тысяч лет, чтобы пересечься с человечеством во времени.

Условия, необходимые для развития разумной внеземной жизни, могут быть гораздо менее распространены, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые Австрийской академии наук Мануэль Шерф и Хельмут Ламмер, представившие результаты своего исследования на конференции Europlanet Science Congress.

По их данным, для возникновения и долгого существования разумной жизни планета должна соответствовать ряду жестких условий.

Главное — баланс углекислого газа. Его должно быть достаточно для фотосинтеза и сохранения атмосферы, но не настолько много, чтобы сделать ее токсичной. Поддерживать равновесие помогает тектоника плит, которая регулирует количество углекислого газа в атмосфере посредством углеродно-силикатного цикла. Однако и он не вечен — на Земле фотосинтез может прекратиться через 200 000 000-1 000 000 000 лет.

Другой ключевой фактор — атмосфера с высоким содержанием кислорода и азота. Без достаточного уровня кислорода (около 18%) человечество, например, не смогло бы использовать огонь, металл и создавать сложные технологии.

Ученые смоделировали возможные сценарии и пришли к выводу: если в нашей галактике Млечный Путь и существует цивилизация с сопоставимым уровнем развития, то ближайшая к Земле может находиться примерно в 33 000 световых лет. При этом ей нужно просуществовать не менее 280 тысяч лет, чтобы пересечься с человечеством во времени.

Шансы на то, что мы живем одновременно с другой разумной цивилизацией, крайне малы. Но исследователи уверяют, что поиски стоит продолжать.

«Хотя внеземной разум может быть редкостью, есть только один способ узнать это наверняка — продолжать поиски. Если эти поиски ничего не дадут, это повысит вероятность нашей теории, а если SETI [общее название научных проектов и мероприятий, направленных на поиск внеземных цивилизаций и возможность установления с ними контакта – прим.ред.] действительно что-то обнаружит, это станет одним из крупнейших научных прорывов в истории, поскольку мы узнаем, что не одиноки во Вселенной»,

— Мануэль Шерф.

id·211419·20250927_1923
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Смотреть все обзоры