TikTok запустил аналог Instagram

TikTok тестирует новую платформу TikTok Notes в Австралии и Канаде, которая представляет собой аналог Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Скачать приложение можно на Android и iOS.

TikTok Notes позволяет делиться фотографиями. В отличие от Instagram*, платформа дополняет снимки не только текстовыми описаниями, но и заголовками.

Помимо ленты подписок, в приложении представлена страница «Для вас». Функционально она похожа на главную страницу Pinterest с двухколоночной сеткой с похожими публикациями.