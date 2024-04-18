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TikTok запустил аналог Instagram

TikTok тестирует новую платформу TikTok Notes в Австралии и Канаде, которая представляет собой аналог Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Скачать приложение можно на Android и iOS.

TikTok Notes позволяет делиться фотографиями. В отличие от Instagram*, платформа дополняет снимки не только текстовыми описаниями, но и заголовками.

Помимо ленты подписок, в приложении представлена страница «Для вас». Функционально она похожа на главную страницу Pinterest с двухколоночной сеткой с похожими публикациями.

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Источник:
The Verge
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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