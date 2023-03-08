Telegram обновился: режим энергосбережения, гибкие настройки медиа и другие улучшения

Telegram выпустил обновление с нововведениями, включая режим энергосбережения, гибкие настройки скорости воспроизведения медиа и другие улучшения.

Режим энергосбережения позволяет отключить анимации и визуальные эффекты, что позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. Настройки энергосбережения доступны на iOS и Android.

Видео и голосовые сообщения теперь можно запустить на любой скорости от 0,2x до 2,5x. В группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым участником.

Пользователи могут выбрать, кто может добавлять их в группы. Если пользователь запретил это делать, ему можно отправить пригласительную ссылку. Также в чатах доступен предпросмотр для пригласительных ссылок.

Последние использованные наборы стикеров автоматически перемещаются наверх в панели стикеров, а пользователи могут перевести описание и раздел «Что умеет этот бот?» на разные языки.

Владельцы iOS-устройств могут одним нажатием пометить все чаты в папке как прочитанные и использовать папки для быстрого поиска нужного чата при пересылке сообщений.

Подписчики Telegram Premium получили подборку новых анимированных эмодзи.