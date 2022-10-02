Telegram снизил стоимость подписки Premium для Индии

Мессенджер Telegram снизил стоимость месячной подписки Premium для жителей Индии. Если ранее стоимость услуги составляла 469 рупий (~350 рублей) в месяц, то теперь — 179 рупий (~130 рублей).

Индия является одним из крупнейших рынков для Telegram. По данным data.ai, в стране пользуются мессенджеров более 120 млн человек при общей аудитории мессенджера в 700 млн.

Стоит отметить, что для индийских регионов часто устанавливают сниженную цену. В качестве примера можно привести Apple Music, который предлагается в Индии за 99 рупий (~70 рублей), а в США — $10 (~600 рублей).

В России стоимость подписки Telegram Premium составляет 299 рублей в месяц.

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