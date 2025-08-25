Tank 500 стал «умнее»: Яндекс Авто интегрировали в мультимедиа-систему внедорожника | The GEEK
close
Новости

Tank 500 стал «умнее»: Яндекс Авто интегрировали в мультимедиа-систему внедорожника

Владельцы смогут пользоваться навигатором, музыкой и аудиокнигами с центрального дисплея автомобиля, без необходимости подключать смартфон.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 17:28

Внедорожники Tank 500, выпущенные после 1 мая 2025 года, теперь оснащаются встроенными сервисами Яндекс Авто. Владельцам доступны Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги прямо через центральный дисплей автомобиля, без необходимости подключать смартфон.

Интерфейс адаптирован под мультимедиа-систему внедорожника: маршруты строятся с учётом пробок и камер. Все данные синхронизируются через Яндекс ID, поэтому у водителя под рукой остаются сохранённые адреса, музыкальные треки и подборки книг.

Интеграция в Tank 500 стала следующим шагом после Haval и WEY. В дальнейшем сервисы Яндекса появятся и в других моделях Great Wall Motor.

В России Tank 500 представлен в бензиновых и гибридных версиях, включая новую комплектацию Hi-Charge с возможностью проехать до 115 км только на электротяге.

id·208699·20250825_1728
Tesla представила удлинённую Model Y с тремя рядами и шестью местами
Li Auto представила электрический минивэн i8
Китайский бренд BAW вышел на российский рынок с минивэном и внедорожником
Bentley показала странный электрический концепт EXP 15
Huawei выпустит первый универсал на базе HarmonyOS осенью 2025 года
Hyundai запустит в производство водородный суперкар N Vision 74
Продажи Jaguar обрушились на 98% на фоне провального ребрендинга
Volvo P1800 Cyan: когда инженеры плюнули на маркетинг и сделали мечту
Ferrari представила «бюджетный» суперкар Amalfi — самый доступный в линейке
Lixiang начал блокировать свои автомобили в России

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK