Tank 500 стал «умнее»: Яндекс Авто интегрировали в мультимедиа-систему внедорожника

Внедорожники Tank 500, выпущенные после 1 мая 2025 года, теперь оснащаются встроенными сервисами Яндекс Авто. Владельцам доступны Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги прямо через центральный дисплей автомобиля, без необходимости подключать смартфон.

Интерфейс адаптирован под мультимедиа-систему внедорожника: маршруты строятся с учётом пробок и камер. Все данные синхронизируются через Яндекс ID, поэтому у водителя под рукой остаются сохранённые адреса, музыкальные треки и подборки книг.

Интеграция в Tank 500 стала следующим шагом после Haval и WEY. В дальнейшем сервисы Яндекса появятся и в других моделях Great Wall Motor.

В России Tank 500 представлен в бензиновых и гибридных версиях, включая новую комплектацию Hi-Charge с возможностью проехать до 115 км только на электротяге.