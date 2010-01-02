Студия Ubisoft извинилась за промо-видео Assassin’s Creed с мужчинами

Несколько дней назад Ubisoft выпустила промо-ролик на тему Assassin’s Creed Valhalla и серии игр в целом. И это видео вызвало возмущение зрителей, поскольку там показали протагониста только в мужском варианте, хотя в «Вальгалле» и в Odyssey есть возможность менять пол персонажа.
Так выглядит оригинал:
По словам пользователей, начиная с Assassin’s Creed Liberation 2012 года, в серии появлялись и яркие женские персонажи.
Студии припомнили отсутствие женских моделей в кооперативе Assassin’s Creed Unity, Кассандру, которая в «Одиссее» была единственным играбельным женским персонажем, и другие грехи.
В результате, компания извинилась перед игроками и выпустила исправленную версию, в которой есть женская версия лидера викингов по имени Эйвор, Лейла Хассан и Шао Цзюнь из короткометражек Assassin’s Creed Embers и «Assassin’s Creed Chronicles: Китай».
Так выглядит версия ролика с женщиной:
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