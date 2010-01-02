Студия Ubisoft извинилась за промо-видео Assassin’s Creed с мужчинами

Несколько дней назад Ubisoft выпустила промо-ролик на тему Assassin’s Creed Valhalla и серии игр в целом. И это видео вызвало возмущение зрителей, поскольку там показали протагониста только в мужском варианте, хотя в «Вальгалле» и в Odyssey есть возможность менять пол персонажа.

Так выглядит оригинал:

The blade is back. pic.twitter.com/VGLN2pDxqw — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 21, 2020

По словам пользователей, начиная с Assassin’s Creed Liberation 2012 года, в серии появлялись и яркие женские персонажи.

Студии припомнили отсутствие женских моделей в кооперативе Assassin’s Creed Unity, Кассандру, которая в «Одиссее» была единственным играбельным женским персонажем, и другие грехи.

В результате, компания извинилась перед игроками и выпустила исправленную версию, в которой есть женская версия лидера викингов по имени Эйвор, Лейла Хассан и Шао Цзюнь из короткометражек Assassin’s Creed Embers и «Assassin’s Creed Chronicles: Китай».

Так выглядит версия ролика с женщиной:

We clearly missed some great assassins in this video, and we apologise. We've updated the asset to highlight ALL the assassins who master the hidden blade. Thanks to our passionate community for their input. pic.twitter.com/xqzL9Cd2yn — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 22, 2020