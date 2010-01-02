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Новости

Студия Ubisoft извинилась за промо-видео Assassin’s Creed с мужчинами

Несколько дней назад Ubisoft выпустила промо-ролик на тему Assassin’s Creed Valhalla и серии игр в целом. И это видео вызвало возмущение зрителей, поскольку там показали протагониста только в мужском варианте, хотя в «Вальгалле» и в Odyssey есть возможность менять пол персонажа.

Так выглядит оригинал:

По словам пользователей, начиная с Assassin’s Creed Liberation 2012 года, в серии появлялись и яркие женские персонажи.

Студии припомнили отсутствие женских моделей в кооперативе Assassin’s Creed Unity, Кассандру, которая в «Одиссее» была единственным играбельным женским персонажем, и другие грехи.

В результате, компания извинилась перед игроками и выпустила исправленную версию, в которой есть женская версия лидера викингов по имени Эйвор, Лейла Хассан и Шао Цзюнь из короткометражек Assassin’s Creed Embers и «Assassin’s Creed Chronicles: Китай».

Так выглядит версия ролика с женщиной:

Источник:
Twitter
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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