США вводят полный запрет на продукцию «Лаборатории Касперского»

Соединенные Штаты с 29 сентября запрещают применение и продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского», согласно уведомлению Министерства торговли США. Под экспортные ограничения попали АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.

Министерство обвиняет компании в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также в поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.

«Продукция Kaspersky создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США и безопасности физических лиц». Говорится в заявлении США

Reuters ранее сообщало о возможных санкциях против «Лаборатории Касперского» из-за «критических рисков», связанных с тесными связями компании с российским правительством. В администрации США опасаются, что антивирусное ПО может «украсть чувствительную информацию, установить вредоносное ПО или задержать критические обновления».

Глава компании Евгений Касперский в мае заявил, что доля клиентов в США невелика, но компания стремится сохранить присутствие в каждом регионе.

В 2017 году США уже запретили госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», опасаясь угрозы безопасности. Компания неоднократно отвергала все обвинения в кибершпионаже и связях с российскими спецслужбами.