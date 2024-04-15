Представлен первый российский смартфон на KasperskyOS

На саммите Systeme Electric глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил российский смартфон разработчика «Аквариус», работающий на операционной системе KasperskyOS. Фотографий и характеристик устройства пока нет.

Отмечается, что это первый отечественный смартфон с KasperskyOS на борту. Ранее демонстрации проходили на азиатских моделях. При этом представленное устройство – один из исследовательских образцов, демонстрирующий возможность установки KasperskyOS как на российские, так и на азиатские устройства, которые подходят под «определенные условия». Какие именно – не раскрывается.

Компания впервые анонсировала свою защищенную операционную систему KasperskyOS в 2016 году. С 2019 года компания занимается разработкой мобильной версии системы на базе KasperskyOS.