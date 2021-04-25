Sony придумала ИИ для замены игрока

Для геймеров игра — это наслаждение, для других — это рутина. Возможно, именно для таких людей представители Sony придумали выход. Речь идет об искусственном интеллекте, который в некоторой мере может заменить человека. Для этого служит технология, которая сначала обучается игре, но потом, когда игроку нужно отлучиться, она берет весь процесс игры в свои руки.

Если верить информации в патенте, то сначала ИИ обладает лишь базовыми навыками, но в процессе он учится и изменяет подход к игре. Основная технология, заложенная в это направление — нейронная сеть, которая обучается, “наблюдая” за игрой человека. Венец этой технологии — возможность ИИ полностью заменить человека в игре.

Применение этой технологии возможно в некоторых случаях. Сам создатель описывает такие ситуации.

1. Игрок на непродолжительное время покинул игру (звонок или перекус);

2. Игроку нужно преодолеть рутинную работу в игре, которая сопровождается выполнением однообразных задач.

Кстати, первое применение замены человека в игре придумали в Nintendo, в игре Mario есть подобные функции, правда, без использования ИИ.