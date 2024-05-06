Слухи: Apple начнет производить складные MacBook и iPhone в 2025-2026

Как сообщает аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities, компания Apple активизирует работу над складными моделями.

В конце 2025 года начнется массовое производство некоего 20,3-дюймового складного устройства, а после, в 2026, складного iPhone на 7,9 и 8,3 дюйма. Такой вывод сделан по результатам проверок цепочек поставок. Судя по всему, складные устройства будут представлять собой «новую линейку для Apple», нацеленную на «рынок ультра-высокого класса».

Ранее известный инсайдер Минг-Чи Куо уже делился слухами о создании складного MacBook с точно такой же диагональю, так что есть все шансы, что это именно он.

Интересно, что до этого Марк Гурман из Bloomberg предположил, что Apple изучает возможность создания гибрида из MacBook и iPad с двумя экранами.