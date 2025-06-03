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Халк возвращается: Марк Руффало появится в роли Брюса Бэннера в фильме «Человек-паук 4»

Согласно слухам, он получит значимую роль в сюжете новой истории о Питере Паркере.

Марк Руффало вновь сыграет Брюса Бэннера в грядущем фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day). Об этом сообщает издание Nexus Point News.

Уточняется, что участие Руффало не ограничится коротким появлением — его герой получит значимую роль в сюжете.

Фильм «Человек-паук 4» станет десятым появлением Руффало в основной киновселенной Marvel. В будущем он также примет участие в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Их выход запланирован на декабрь 2026 и 2027 годов.

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Источник:
Nexus Point News
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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