Халк возвращается: Марк Руффало появится в роли Брюса Бэннера в фильме «Человек-паук 4»

Марк Руффало вновь сыграет Брюса Бэннера в грядущем фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day). Об этом сообщает издание Nexus Point News.

Уточняется, что участие Руффало не ограничится коротким появлением — его герой получит значимую роль в сюжете.

Фильм «Человек-паук 4» станет десятым появлением Руффало в основной киновселенной Marvel. В будущем он также примет участие в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Их выход запланирован на декабрь 2026 и 2027 годов.