Появились новые материалы о ремейке Silent Hill 2

На днях в сеть «слили» скриншоты с ранней версии ремейка Silent Hill 2, которая по слухам находится в разработке у студии Bloober Team. Сегодня изображения появились уже в более приличном качестве, позволяющие рассмотреть некоторые детали игрового процесса. Взяты они по всей видимости из презентации для PlayStation в 2019 года.

Если верить описанию, то ремейк Silent Hill 2 может стать стартовой точкой для новой серии. В ней будут находиться не только номерные части Silent Hill, но и проекты, созданные в сотрудничестве с инди-разработчиками.

По слухам, игра предложит улучшенную анимацию, ИИ противников, обновлённые головоломки, а также две новых концовки, которые будут зависеть от решений игрока.

Кроме того, появились изображения с проекта под названием «Sakura». Он представляет собой играбельную версию по серии Silent Hill. Инсайдер под ником Dusk Golem поспешил заявить, что игра стоит того, чтобы фанаты серии Silent Hill избегали каких-либо спойлеров.

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