Новую часть Silent Hill представят в ночь с 19 на 20 октября

Разработчик и издатель игр Konami неожиданно анонсировала мероприятие, которое расскажет о новой серии Silent Hill. Какие-либо подробности держатся в секрете.

Кроме того, официальный сайт Silent Hill подвергся обновлению, как и логотип серии.

Анонс состоится в ночь с 19 на 20 октября, в 00:00 по московскому времени.

Ранее, режиссёр Кристоф Ганс, снявший первый фильм по Silent Hill и работающий над третьим, в интервью сообщил, что по вселенной разрабатывается сразу несколько игр.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!