Новую Silent Hill: Townfall разрабатывают на Unreal Engine 5

В будущем году ожидается выход игры Silent Hill: Townfall, которую создаёт шотландская студия No Code и издательство Annapurna Interactive. Подробности об игре планируется представить в 2023 году, но кое-что стало известно уже сейчас.

Судя по списку вакансий, Silent Hill: Townfall выходит на РС и консолях нынешнего поколения. Пока неясно, имеется ввиду PlayStation 4 и Xbox One или PlayStation 5 и Xbox Series. Второе вероятнее, ведь они уже вышли. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5, хотя предыдущие проекты студии — Stories Untold и Observation — были основаны на Unity.

Для анимации персонажей будут использовать захват движений и анимацию по ключевым кадрам. А персонажи, как утверждается, будут «нестилизованные, реалистичные».

Дата выхода игры пока неизвестна. При этом ранее авторы показали первый видеотизер будущей игры.

А позднее пользователь с форума Reddit под псевдонимом MilkmanEX обнаружил в аудиодорожке секретное послание. Он извлёк её, преобразовал в формат MP3 и просмотрел спектрограмму. В итоге он нашёл там сообщение «Какое бы сердце ни было у этого города, теперь оно остановилось».

То самое послание