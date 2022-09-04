Появились инсайдерские скриншоты ремейка Silent Hill 2

Инсайдер и редактор зарубежного портала VGC, опубликовал в Твиттере несколько скриншотов с ранней версии ремейка Silent Hill 2. Изображения в плохом качестве, но это никак не мешает разглядеть некоторые детали.

Предположительно, что за разработкой стоит студия Bloober Team, которая ранее работала над Layers of Fear.

Другой авторитетный инсайдер под ником Dusk Golem, подтвердил в ветке сообщений, что скриншоты являются настоящими. По его словам, изображения сделаны в демоверсии игры, которая не имеет никакого отношения к финальному проекту. По всей видимости они взяты из презентации, которая была показана совету директоров Konami в 2018 году.

По слухам, ремейк Silent Hill 2 находится в разработке. В 2021 году Bloober Team подтвердила сотрудничество с Konami, но над чем они будут работать – говорить отказались.

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