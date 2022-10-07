Режиссёр фильмов по Silent Hill рассказал о разработке новых игр

Режиссёр Кристоф Ганс, снявший первый фильм по Silent Hill и работающий над третьим, в интервью сообщил, что по вселенной разрабатывается сразу несколько игр.

Я тесно работаю с командой Silent Hill из Konami и знаю о нескольких играх в разработке от разных команд. С такой линейкой игр они возродят франшизу. Я думаю, они были впечатлены успехом ремейков Resident Evil, которые, очевидно, отличные игры. Сам я не вовлечён в разработку всех этих игр. Кристоф Ганс

Он подтвердил, что студия Bloober Team занимается ремейком Silent Hill 2, скриншоты которого ранее попали в сеть, однако не уточнял, какие студии отвечают за другие проекты.

Третий фильм, который снимает Ганс, станет перезапуском франшизы и сосредоточится на истерзанных душах персонажей и их парадоксальных чувствах.

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