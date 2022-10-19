Konami анонсировала ремейк Silent Hill 2 и другие новинки

Konami завершила презентацию Silent Hill Transmission. На ней студия рассказала о будущей франшизе и сделала несколько интересных анонсов.

Ремейк Silent Hill 2

В рамках презентации был анонсирован ремейк Silent Hill 2, который станет эксклюзивом PlayStation 5 в течение года с момента релиза. Также игра появится на ПК. Разработчиком, как и ранее сообщалось, стала студия Bloober Team.

Игра создаётся на движке Unreal Engine. В ней обещают переработанный геймплей, звуковое сопровождение, музыкальный стиль и новый вид от третьго лица. Также в разработке принимают активное участие Масахиро Ито и Акира Ямаока.

Дата релиза пока не сообщается.

Silent Hill Townfall

Следующей игрой стала Silent Hill Townfall. Над ней работает студия No Code, известная по Observation и Stories Untold. Издателем выступит Annapurna Interactive.

Никаких подробностей и даты релиза.

Silent Hill F

Новая часть серии хорроров, которую разрабатывает студия Neobards Entertainment (Resident Evil Re:Verse).

Silent Hill Ascension

Сериал с элементами интерактива. В нём зритель будет решать, как будет развиваться сюжет. Нечто подобное можно было наблюдать в сериале «Черное зеркало: Брандашмыг».

Картина будет доступна для просмотра 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Релиз состоится в 2023 году.

Фильм «Возвращение в Silent Hill»

Фильм станет адаптацией Silent Hill 2. Его режиссёром выступит Кристоф Ган, снявший «Silent Hill» 2006 года.

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