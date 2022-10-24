Разработчики рассказали о создании ремейка Silent Hill 2

Несколько дней назад на презентации Konami показали ремейк культового хоррора Silent Hill 2, который создаёт польская студия Bloober Team. Игра получит тот же геймплей, что и оригинал, но при этом будет технически более современной.

Теперь разработчики выпустили видео, где показали и рассказали о процессе создания игры. Новых кадров игрового процесса там нет, но зато можно увидеть захват движений для персонажей и некоторые другие особенности.

Bloober Team стараются сделать игру такой, чтобы она не нарушала атмосферу оригинала, но при этом получила модернизированные механики и технологии.

Как ожидается, игра скоро выйдет, поскольку глава студии Пётр Бабено уже заявил, что проект находится на финальной стадии и разработчики заняты полировкой игры перед релизом. Также он отметил, что именно оригинальная Silent Hill 2 заставила его полюбит хорроры, а в команде разработчиков есть много фанатов игры.