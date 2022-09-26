Silent Hill: The Short Message появилась на сайте корейского регулятора

Сайт корейской рейтинговой организации «засветил» ранее неизвестный проект под названием Silent Hill: The Short Message. Его издателем выступает компания Uniana, которая практически всегда занимается релизами проектов Konami в Южной Корее.

По слухам, к выходу готовится Silent Hill 2. Ранее в сети появились демонстрационные скриншоты с ремейка Silent Hill 2, а также дополнительные материалы по проекту Sakura. Последний выглядит, как игровой концепт нового проекта по франшизе Silent Hill.

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