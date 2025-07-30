Шварценеггер может вернуться во вселенную «Хищника»

Арнольд Шварценеггер может вернуться в будущих фильмах франшизы «Хищник». Об этом рассказал режиссер Дэн Трахтенберг на выставке Comic-Con в Сан-Диего.

Напомним, Шварценеггер сыграл майора Алана «Датча» Шеффера в самом первом фильме «Хищник» 1987 года. С того времени вселенная сильно расширилась, теперь в ней уже девять фильмов, включая кроссоверы с «Чужим».

Трахтенберг рассказал, что недавно завтракал с актером и «готовит кое-что для него». Кроме того, Шварценеггер дал разрешение на использование своего образа в финальной сцене мультфильма «Хищник: Убийца убийц». В ней показано, что Хищники захватили Алана «Датча» Шеффера, лейтенанта Майка Харригана из «Хищника 2» (1990) и Нару из «Добычи» (2022).

Новая концовка мультфильма «Хищник: Убийца убийц»: видео

Фильм «Хищник: Планета смерти» выйдет в прокат 7 ноября. Главным героем станет сам Хищник (его сыграет Димитриус Шустер-Коломатанг), а актриса Эль Фаннинг исполнит роль андроида по имени Тия. По сюжету, молодой Хищник-изгой Дек объединяется с Тией на планете Калиск. Вместе они начинают поиски наиболее грозного противника.