Вышел первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши»

Киностудия 20th Century Studios опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» («Predator: Badlands»). Это уже седьмой фильм по данной франшизе.

Режиссерское кресло занял Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», «Добыча»), авторы сценария — Дэн Трахтенберг и Патрик Айсон («Королевство», «Джек Райан»).

Действие картины разворачивается в будущем на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, находит неожиданного союзника в лице Тии и отправляется в опасное путешествие в поисках главного трофея.

Премьера «Хищник: Пустоши» — 7 ноября.