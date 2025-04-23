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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши»

Премьера состоится 7 ноября.

Киностудия 20th Century Studios опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» («Predator: Badlands»). Это уже седьмой фильм по данной франшизе.

Режиссерское кресло занял Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», «Добыча»), авторы сценария — Дэн Трахтенберг и Патрик Айсон («Королевство», «Джек Райан»).


Действие картины разворачивается в будущем на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, находит неожиданного союзника в лице Тии и отправляется в опасное путешествие в поисках главного трофея.

Премьера «Хищник: Пустоши» — 7 ноября.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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