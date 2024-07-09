«Шрек 5» официально анонсирован: мультфильм выйдет в июле 2026 года

Студия DreamWorks официально анонсировала продолжение популярной анимационной франшизы о зелёном огре — «Шрек 5». Премьера мультфильма состоится 1 июля 2026 года.

В новой картине зрители снова услышат голоса Майка Майерса (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Детали сюжета пока не раскрываются. По слухам, события мультфильма будут тесно связаны с предыдущей частью «Шрек навсегда» и спин-оффом «Кот в сапогах 2».

Ранее Эдди Мёрфи поделился, что производство пятой части началось в начале 2024 года, и он уже успел озвучить некоторые реплики своего персонажа.