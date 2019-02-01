Samsung запатентовала улучшенную технологию разблокировки смартфонов
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Новости

Samsung запатентовала улучшенную технологию разблокировки смартфонов

Сканер отпечатка пальца в экране уже стал трендом, но его можно обмануть также, как и другие системы безопасности. Потому в Samsung придумали и запатентовали новую идею защиты смартфонов от постороннего доступа.

Согласно опубликованной патентной заявке, биометрический датчик будет одновременно сканировать не один, а три отпечатка, что должно повысить безопасность устройства. При этом надо будет каждый палец ставить на «свой» датчик.

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В качестве альтернативы предусматривается вариант предварительно зарегистрированного индивидуального росчерка или простого рисунка обрасти распознавания. Это получится своего рода вариант автографа.

На данный момент технология лишь запатентована. О появлении её в готовом виде не сообщается. Быть может, она никогда не покинет лаборатории, а может и наоборот — через пару лет станет стандартом безопасности для мобильных устрйоств.

В любом случае, война между хакерами и специалистами по безопасности продолжается.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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