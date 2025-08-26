Samsung готова предустанавливать мессенджер Max в России | The GEEK
Samsung готова предустанавливать мессенджер Max в России

1 сентября Max должен появиться на всех новых смартфонах. Производители, включая Samsung и китайские бренды, обсуждают детали, но не дают комментариев.
Ник Денвер сегодня в 10:48

Samsung выразила готовность предустанавливать мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. Представители компании отказались от комментариев.

По словам собеседников агентства, обсуждение ведётся и с китайскими брендами — Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Они «обещают постараться», но официальных подтверждений пока нет. Производители рассматривают несколько сценариев: загрузку Max через обновления или уведомление о скачивании при установке российской SIM-карты.

15 июля Max официально получил статус национального мессенджера. Приложение объединяет обмен сообщениями, доступ к госуслугам и функции цифровой платформы. Разработка ведётся под управлением VK. Согласно постановлению правительства, с 1 сентября Max должен быть установлен на все смартфоны, продаваемые в стране.

В июле «Известия» писали, что Apple якобы обсуждает с властями установку RuStore. Информацию косвенно подтвердили источники, близкие к Госдуме, однако Apple не давала официальных заявлений.

Max станет обязательным на смартфонах в России

Глава комитета по информполитике Сергей Боярский пояснял: задача Max — вытеснить небезопасные иностранные сервисы. Прямых запретов не вводится, но зарубежные мессенджеры должны соблюдать российские законы.

Производители тянут с решениями, а сроки поджимают. Установка по воздуху — самый вероятный сценарий, но насколько он устроит пользователей и будет ли воспринят как вмешательство, покажет осень.

