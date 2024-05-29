С 1 июня на AliExpress появится ударопрочный Hotwav Cyber 15

1 июня на глобальном рынке появится ударопрочный смартфон Cyber 15 от компании Hotwav. Цена новинки составит 32 тысячи рублей, но первые покупатели могут рассчитывать на скидку в 50%. За это они получат не просто крепкое устройство, а модель с ударопрочным корпусом, достойной камерой, сенсорным экраном на задней панели и внушительной начинкой. Но обо всем по порядку.

Главное достоинство Cyber 15 в защите. Смартфон устойчив к ударам и попаданию воды по стандартам IP68/IP69K и имеет армейский сертификат MIL-STD-810H. По углам корпуса расположены резиновые накладки, по бокам дополнительные металлические рамки, а экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3. При этом, вес устройства всего 292 грамма.

На передней стороне смартфона 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2408×1080) и частотой 120 Гц. За «мозги» отвечает 8-ядерный чип Mediatek Helio G99, а за скорость 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения еще на столько же. Емкость накопителя 256 ГБ, но ее можно увеличить с помощью microSD до 2 ТБ.

Устройство имеет разблокировку по лицу и отпечатку пальца, встроенный чип NFC, настраиваемую кнопку быстрого доступа, а также небольшой сенсорный экран на задней панели с диагональю 1,45 дюйма. На последний можно вывести время, процент заряда и уведомления. Кстати о зарядке — АКМ на 6280 мАч поддерживает быструю на 33 Вт и обратную на 10 Вт.

Последнее, но не по значимости, достоинство Cyber 15 — камера. В основном блоке расположен сенсор на 200 Мп Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией и функцией записи видео в 2K, а также камера ночного видения на 24 Мп. На фронтальной части — камера на 32 Мп для селфи и видеозвонков.