Ролики с YouTube могут остановить развитие речи у детей

Недавнее исследование собрало данные от 300 семей с детьми от 17 до 30 месяцев и оно выявило нечто интересное. Оказывается, что слишком много видео может негативно сказаться на словарном запасе малышей. Дети, которые много смотрели телевизор или видео в соцсетях, знали меньше слов и говорили короче.

Тем не менее, есть хорошая новость: когда родители смотрят видео вместе с детьми и обсуждают, что происходит на экране, это может помочь в развитии языковых навыков.

В любом случае, эксперты советуют ограничивать время, которое дети проводят перед экранами. Таким образом, можно избежать нежелательных последствий, включая повторение в речи вещей, которые не всегда подходят их возрасту, как, например, фразы из популярных видеороликов.